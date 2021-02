Es bautizada diputada del PES como “Lady montajes” por video donde le lanzan harina

Internautas bautizaron a la diputada del PES, Nayeli Salvatori, como “Lady montajes” por el video donde le arrojan tierra y harina

La diputada Federal de Puebla, Nayeli Salvatori, fue bautizada en redes sociales como “Lady montajes” luego de difundir un video donde la mujer hacía una transmisión en vivo, en San Andrés Cholula, cuando le lanzaron harina desde el interior de un automóvil.

Ante ello, Salvatori declaró que llamarla de esa manera forma parte de un “ataque electoral” en su contra, pues tras la divulgación del video los internautas han aprovechado para burlarse y hacer memes del incidente.

“Y ya soy tendencia, me llaman Lady Montajes ahora sí comienzo a pensar que este ataque sí fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse. Les da mucha risa que me arrojaran tierra y harina. Pero así como hay estos seres, hay quienes sí me aprecian”.

En el video, se observa a la diputada del Partido Encuentro Social (PES) en la vía pública, cuando de pronto se acerca un automóvil rojo desde donde le arrojan un cubetazo de harina. Aparentemente, un hombre baja del vehículo para lanzarle más harina en la cara.

Ante ello, Salvatori reacciona diciendo “¡Qué pedo!” y continúa videograbando con la cara llena de harina y emitiendo quejidos sin dejar de ver a la cámara del celular.

“Está cabrón que hagan esto. Fue una coartada, esto fue una coartada. No se vale que hagan este tipo de cosas. Y esto fue planeado… Puta madre, perdónenme pero estoy muy llena de rabia”.

La mujer continúa hablando e intentando quitarse la harina de la cara, para continuar:

“Nos citaron acá y se me hizo raro que nos citaran acá porque no es una zona concurrida. Todo fue planeado. Vean cómo dejaron, pasaron, nos aventaron tierra, nos insultaron… no se vale que hagan este tipo de cosas, qué falta de respeto”.

Los internautas no tardaron en manifestarse para señalar que el video de la agresión y la reacción de la mujer parecen ser un montaje, por lo que ahora la llaman “Lady montajes”.

“Voy a subir unos 8 kilos de harina a mi auto por si me encuentro en la calle a algún diputado federal de morena haciendo un en vivo… Nunca nadie”, dijo una usuaria de Twitter.

“El harinazo de Nay Salvatori es más falso que mi dieta… nadie trae una cubeta de harina en el carro y nadie se espera a que la diputada haga un live para atacarla”.

Nayeli Salvatori anunció que las autoridades poblanas ya buscan a los responsables. Además, asesorada por el equipo jurídico de la Cámara de Diputados, presentará una denuncia por violencia política de género ante el Instituto Nacional Electoral (INE).