Envía Kamala Harris condolencias por accidente en Línea 12 del Metro

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, envió un mensaje y condolencias a las familias de las víctimas por el accidente ocurrido en el Metro de la Ciudad de México, a través de redes sociales.

Harris, la mujer encargada de las relaciones entre México y Estados Unidos comentó su pesar por el accidente que cobró la vida de al menos 24 personas.

“Anoche, un paso elevado del Metro colapsó en la Ciudad de México. Estados Unidos ofrece nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de los perdidos, y deseamos una pronta y completa recuperación a los heridos”, publicó la vicepresidente de Estados Unidos.

Last night, a rail overpass collapsed in Mexico City. The United States offers our deepest condolences to the families and loved ones of those lost, and we wish a full and speedy recovery to those who are injured.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 4, 2021