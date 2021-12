Envía AMLO sus buenos deseos para esta Navidad

En la conferencia de prensa de este jueves 23 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó a la población, armonía, reconciliación y amor en esta Navidad.

Resaltó la importancia de tener presente el perdón para uno mismo y los demás.

“Que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos, amigos”, dijo el mandatario.

Y añadió que “hay que saber perdonar o perdonarse y no odiar”.

“Deseo mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza de vivir y salir adelante. Que no haya frustraciones, todo tiene remedio en la vida y siempre hay seres humanos preocupados por otros”, fue su mensaje.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...