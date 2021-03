Entregaba “grandes comisiones” por ventas Policía Cibernética elimina portal defraudador

Por ROBERTO MELENDEZ S.

Elementos de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, derivado de patrullajes permanentes en la Red Pública de Internet, identificaron una aplicación por medio de la cual sus administradores “enganchaban” a todo tipo de “inversionistas” a quienes entregaban “jugosas comisiones” por la venta ficticia de diversos artículos, lo que hacía que los incautados aumentarán el monto de sus inversiones, las que finalmente perdían.

“Como resultado del monitoreo constante y los patrullajes permanentes en la red pública de Internet, la Unidad de Policía Cibernética identificó una aplicación llamada “Part-time Online”, en la que supuestamente se gana y se retira dinero fácilmente, mediante comisiones por el aumento de ventas de productos en plataformas digitales”, precisó la institución.

Mediante comunicado, la SSC destacó que con la información obtenida de las investigaciones y seguimiento a denuncias de usuarios de la aplicación, se pudo identificar el modus operandi que consiste en contactar a los interesados mediante el número de teléfono que se proporciona en el sitio web supuestamente para recibir informes.

“Después, el reclutador une al interesado a un grupo de mensajería donde le ofrece una capacitación y le solicita descargar la aplicación, para iniciar con las compras ficticias, con las que aparentemente ganará comisiones”.

Se destacó que una vez que el usuario realiza las compras, los ciberdelincuentes sugieren realizar transferencias de dinero para invertir en más compras, obtener más comisiones y más ganancias; le solicitan evidencias de los depósitos y recomiendan invitar a familiares y amigos para recibir bonificaciones por cada persona que se una a la aplicación.

“Cuando los inversionistas solicitan retirar su dinero, los defraudadores les informan que por una supuesta auditoría, el dinero no está disponible pero que, en breve, recibirán en pago por su inversión. La Policía Cibernética identificó que las cuentas bancarias que utilizan los cibercriminales son de particulares y no de empresas legalmente constituidas; además no cuentan con un número telefónico fijo, ni una dirección fiscal o de correo electrónico formal. Con base en lo anterior, la Unidad Cibernética gestionó con los proveedores de servicio de Internet la baja de dicha aplicación, para evitar el lucro y fraude en contra de la población; también, realizó la Noticia Criminal con las autoridades competentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se especifican las empresas involucradas para las sanciones que correspondan.

A efecto de no ser defraudado, la SSC recomienda: Consultar los términos y condiciones de las plataformas o aplicaciones, antes de aceptar invertir y poner en riesgo su patrimonio, corroborar con las plataformas de venta en línea para saber si cuentan con una asociación legal con dichas aplicaciones, instalar un antivirus en todos los dispositivos que se utilicen para navegar en la web, esto para evitar que sean vulnerables al robo de información, verificar estadísticas de descargas y opiniones sobre las aplicaciones que deseen descargar, y tomar en cuenta que los mismos pueden ser parte de una campaña de posicionamiento y verificar los permisos que solicitan los proveedores para acceder a la información personal y otras funciones de los dispositivos.

POLICÍA CIBERNÉTICA

