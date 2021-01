Entra en vigor primer tratado que prohíbe las armas nucleares como derecho internacional

El hecho de que el primer tratado de prohibición de las armas nucleares entre en vigor el viernes es aclamado como un paso histórico para deshacerse de las armas más mortíferas del mundo, a pesar de la fuerte oposición de los países capaces de poseer armas nucleares.

El Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares se ha convertido ahora en parte del derecho internacional, poniendo fin a una campaña de décadas para evitar que Estados Unidos bombardee Hiroshima y Nagasaki nuevamente al final de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, exigir a todos los países que aprueben un documento que les exija que nunca posean tales armas parece complicado e imposible en la actual situación mundial.

Cuando la Asamblea General de la ONU ratificó el tratado en julio de 2017, más de 120 países ratificaron el tratado. Entre ellos, ninguno de los nueve países que poseen armas nucleares (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel) no forman la OTAN.

Japón es el único país que ha sufrido un ataque nuclear, aunque los supervivientes del bombardeo de 1945 están presionando para lograr este objetivo, Japón no lo apoya. El propio Japón anunció que renunciaría al uso y posesión de armas nucleares, pero el gobierno japonés declaró que la prohibición no es realista en vista de las profundas diferencias entre países nucleares y no nucleares.

El tratado requiere que todos los países que han ratificado el tratado «no desarrollen, prueben, produzcan, fabriquen, adquieran, posean o almacenen armas nucleares u otros tipos de artefactos explosivos nucleares bajo ninguna circunstancia». También prohíbe la transferencia o uso de cualquier arma o artefacto explosivo nuclear y la amenaza del uso de armas y artefactos explosivos nucleares, y requiere que las partes promuevan su texto en otros países.