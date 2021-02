Entierran tambos con químico cancerígeno en bodega de Alcaldía Benito Juárez

Más de 10 mil litros de químico cancerígeno, ocultos en piso de una bodega, ante la omisión de la Profepa, representa un grave riesgo de salud, para los vecinos de la colonia Moderna.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Vecinos de la Alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México, denunciaron a unomásuno, que existe una nave industrial, en la que se encuentran enterrados 50 tambos con capacidad de 200 litros cada uno, que contienen ASKARELES o PCBs. (BIFENILOS POLICLORADOS) que es un líquido aislante ALTAMENTE TÓXICO y CANCERIGENO, la bodega se encuentra ubicada en la calle Bismarck No. 5, entre las calles de Antonio Maura y Amado Nervo, colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez, CP. 03510. Agregaron los afectados, que el grave problema, ya dieron vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el 3 de Noviembre del 2020 y les contestaron el 24 de Noviembre del mismo año, pero es fecha, que no han realizado, siquiera una inspección en la bodega señalada.

De acuerdo al testimonio de los afectados, señalaron que dicha bodega tenía como giro la compra, venta y reparación de transformadores de alto voltaje, posteriormente fue ocupada como bodega de vinos y licores, finalmente a la fecha se encuentra desocupada, luce una lona donde se anuncia, que “se renta o se vende”. Informaron los quejosos, que fue un ex trabajador, el que les comento, que los tambos en cuestión se hayan enterrados, debajo del piso al finalizar la rampa del lado izquierdo de la colindancia del predio, y están formados de manera vertical formando una escuadra al final de la Nave (se anexa dibujo que señala, la ubicación aproximada).

Por lo que es muy importante e imprescindible, que las autoridades sanitarias hagan una inspección, porque este inmueble, se encuentra asentado en una zona habitacional y que por el tiempo que se estima que han estado enterrados los tambos con este liquido (data de por lo menos 20 años), en esa nave y que ya empieza hacer estragos y manifestarse la grave contaminación, por la presencia de 10 mil litros del liquido contaminante. De igual forma los vecinos afirmaron que el químico está ya afectando el sub suelo de casas habitación, que rodean la bodega, incluyendo los mantos acuíferos, por tener a la bodega como una fosa séptica.

Los dueños de la bodega, que rentan ese inmueble son, Alan Armando, Rohoman Israel, Moisés Daniel, Aguilera Garduño, y la madre de ellos la señora, Irma Garduño Cazares. Domicilios donde pueden ser ubicados: Dracena No., 45, Col. Jardines de Coyoacán, Deleg. Coyoacán, CDMX. CP. 04890. Ramón Fabie No. 185, Col. Asturias, Deleg. Cuauhtémoc, CDMX. CP. 06890. Morelos, No. 4, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlane., Edo. deMéx. CP. 54090. “VOLTAMEX, S.A. de C.V.”. En la mencionada empresa ubicada en el municipio de Tlanepantla, también esconden ese tipo de líquido.

De igual forma otros vecinos, señalaron que en una ocasión los dueños de la bodega, intentaron sacar los tambos enterrados y tirarlos en algún lugar, pero como los nuevos arrendatarios les urgía ocupar la bodega, rompieron el piso y solo pudieron sacar tres tambos, pero estos ya estaban vacios, lo que quiere decir, que se vaciaron en el lugar donde fueron enterrados, lo que representa un alto riesgo de contagio, quedando en el lugar 47 tambos enterrados, ya que volvieron a colocar otro piso.

Recalcaron los vecinos, que la bodega no cuenta con drenaje, por lo que esta como si se tratara de una gigantesca fosa séptica, y si se derramo el químico, seguramente fue a parar a los mantos acuíferos, lo que representa un inminente peligro de salud, para los habitantes de la zona.

La preocupación de los vecinos, es debido a que se han documentado e investigado, sobre el químico, y se dice que es altamente cancerígeno, que produce calvicie, afectaciones a la piel, entre otras enfermedades, motivo por el cual a nivel internacional desde los años setentas, esta prohíbo su uso. Finalmente por este medio, piden a las autoridades involucradas de los tres niveles de gobierno, tomen cartas en el asunto, antes de que ocasione una catástrofe, concluyeron.