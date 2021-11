Entidades deben tener recaudación propia para no depender de la Federación: AMLO

En conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador pide que las entidades hagan su propia recaudación y evitar depender tanto de la Federación.

«Hay entidades federativas que dependen básicamente de las participaciones federales, que llegan a confirmar su presupuesto con un 95 por ciento de participaciones. Todos tienen que hacer un esfuerzo para hacer una recaudación propia que les permita liberar más fondos para atender las necesidades de la gente.

Pidió a los gobernadores buscar un presupuesto propio y no depender tanto de la Secretaría de Hacienda.

«No conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones, entre más ingresos propios tiene un estado, más posibilidades tiene de contar con presupuesto y de actuar con independencia, no depender de la Secretaría de Hacienda», indicó.

El mandatario mencionó que esos recursos pueden venir de cobrar “bien” los impuestos prediales, agua e impuestos por nómina, así como ahorros.

«Y hay formas de obtener ingresos adicionales, por ejemplo si se cobra bien el impuesto predial. Como a los machuchones no se les cobraba impuestos, o se les devolvían, en los estados sucedía lo mismo. Si una empresa tiene vinculación con los Gobiernos pueden no estarles cobrando lo que les corresponde pagar en predial, agua, nómina, que son ingresos locales y estatales, municipales. Y la otra recomendación es que ahorren, que no haya gastos superfluos, que no haya tanto gasto en publicidad, tanto gasto en viáticos, en sueldos, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre», dijo.

