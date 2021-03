Enfrentará proceso por omisión Rosario Robles no negociará con FGR

Por ROBERTO MELENDEZ S.

Por medio de sus representantes legales, la exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, declinó negociar con la Fiscalía General de la República el criterio de oportunidad y determino enfrentar proceso por el delito de omisión, más no por enriquecimiento ilícito, ya que no se apropió de un solo centavo de la llamada “Estafa Maestra”, la que ocasionó un daño de cinco mil millones de pesos a la hacienda pública.

En conferencia de medios, los abogados de la también exjefa de gobierno de la Ciudad de México expusieron que Robles Berlanga les solicitó no seguir con las negociaciones para llegar a un acuerdo con la Fiscalía General, por lo que tendrá que enfrentar juicio por las imputaciones que se le hace, las que, acotó, son por omisión, más no por haberse apropiado de recursos públicos.

“Pidió por su cuenta ya no negociar un acuerdo antes del comienzo del juicio”, ratificaron los representantes legales, quienes expusieron que como resultado de lo anterior Rosario Robles tendrá que desahogar todas las diligencias que estén pendientes en el juzgado que le corresponde.

“María del Rosario Robles Berlanga expresa su determinación de ir a juicio, para lo que será necesario desahogar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente la audiencia intermedia programada para el próximo 26 de marzo a las 10:00 horas”, acotaron los litigantes, quienes hicieron manifiesta la informidad de su representada oír que diversas autoridades la han obstaculizado para terminar de manera anticipada con el proceso en su contra.

Para Robles Berlanga, quien lleva en prisión más de un año, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en la cárcel a toda costa y bajo cualquier circunstancia. Cabe destacar que Rosario sigue firme en su posición de no reparar el daño que se le exige la Fiscalía General, toda vez que está acusada de omisión y no de enriquecimiento ilícito.

“El delito no es un delito material. Ella no se quedó con esos recursos que supuestamente fueron objeto de este delito de orden penal. A ella no se le ha encontrado un solo peso en sus cuentas. No puede ser objeto de reparación del daño”, asentaron los abogados.

