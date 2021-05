Enfermera es suspendida tras simular vacunar a mujer en Puebla

El Secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez García, explicó que el hecho sucedió el pasado 13 de mayo, cuando a través de un video la enfermera fue captada insertando la aguja sin meter el biológico a la masa intramuscular.

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló que una enfermera del Hospital General del Norte simuló inyectar la vacuna contra el coronavirus a una mujer de la tercera edad, por lo cual la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciará una investigación en su contra para determinar la sanción correspondiente.

En conferencia de prensa, indicó que la enfermera fue suspendida de manera inmediata, pues realizó un acto reprobable que agravia al sistema de salud, y a la honestidad y profesionalismo del resto del personal médico que se encuentra en la batalla contra la COVID-19.

Indicó que la Secretaría de la Función Pública investigará si el acto que cometió amerita sólo una falta administrativa o tiene una connotación distinta, es decir, que de manera deliberada no aplicó la vacuna para afectar la salud de la mujer o quería hacer un uso diferente de la carga biológica, lo que merecerá otro tipo de sanción.

El mandatario aseguró que en el Gobierno de Puebla no ocultaría ninguna irregularidad, pues son actos indignantes que se deben castigar.

“Se iniciará el procedimiento breve rápido. No va a ser un procedimiento que tarde tiempo, no lo vamos a permitir. No vamos a ocultar absolutamente nada. Estamos indignados ante este comportamiento de la señora enfermera”.

El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, precisó que el hecho sucedió el pasado jueves, cuando a través de un video la enfermera fue captada insertando la aguja sin meter el biológico a la masa intramuscular.

Dijo que se comunicó con la hija de la afectada para que este viernes asista de nuevo al centro médico para que se le aplique la dosis anticovid.

Martínez pidió a los ciudadanos que acudan a vacunarse a estar pendientes del proceso, ya que los encargados de aplicar las inyecciones tienen la obligación de enseñarles el biológico y el proceso de aplicación.

“Necesitamos supervisión, pedirle a la ciudadanía que esté pendiente con los ojos pegaditos. Tenemos la obligación de enseñarles el biológico y el proceso de cómo se maneja para ponerlo en la jeringa y la obligación de aplicarla correctamente”.

