Enfatiza AMLO que está fuera de contexto el «ya chole’ a protestas de mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el comentario que hizo con la expresión «ya chole» respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero, y las protestas de mujeres, lo descontextualizaron

“No vayan a malinterpretar, no me refiero a las compañeras, a las mujeres pero al maíz transgénico si digo ‘ya chole’ para que se entienda bien porque luego me sacan de contexto y quieren enfrentarnos con el movimiento feministas, los conservadores que se vuelven feministas cuando les conviene”.

En su conferencia mañanera de este 22 de febrero, AMLO respondió lo anterior en medio de su postura sobre la utilización del glifosato como herbicida que usan los jornaleros agrícolas y el decreto que él mismo firmó sobre su uso para que sea eliminado gradualmente.

AMLO dijo que se iba a enfrentar al sector agroempresarial que pretende revertir su decreto; agregó que ya no se puede utilizar químicos que dañan la salud y por eso decidieron limitar el uso de este herbicida en tanto la Conacyt tenga una alternativa. Su comentario “ya chole” dijo que sí lo dirige al maíz transgénico, al fracking y la minería que destruye, pero no contra las mujeres.

El pasado 18 de febrero en su conferencia mañanera, con la expresión «ya chole», el presidente López Obrador respondió a los cuestionamientos sobre Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero, acusado por abuso sexual en 5 denuncias.

AMLO fue cuestionado sobre las críticas a Félix Salgado Macedonio ante lo que respondió con «ya chole» a las protestas de mujeres en contra de su candidatura; dijo que «respeta mucho» a las mujeres que han denunciado a pero ya «ya chole» con los cuestionamientos.