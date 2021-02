Encuentran cadáver de león africano en calle de CDMX

El cadáver de un león Africano apareció tirado en la vía pública en la Alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

Después de una espera de cuatro días, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudió a recoger los restos del ejemplar.

A través de Twitter, con fotografías donde se puede observar al macho adulto tirado como basura, cubierto de cal, bajo el rayo del sol.

Las autoridades de la Ciudad de México se presentaron en la calle Claudio Alcocer en la colonia Santa Martha Acatitla Sur para levantar el cadáver del león Africano.

Los restos del animal en avanzado estado de descomposición fueron trasladados a la representación de la Profepa en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el fin de que se le haga la necropsia para conocer las causas de su muerte.

Además se buscará si el ejemplar cuenta con chip de identificación en caso de que provenga de un criadero autorizado y poder dar con el dueño.

Este caso se suma a una lista interminable de denuncias sobre la presencia de grandes felinos en todo el país, sin planes de manejo, medidas de confinamiento y demás autorizaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que no dejan de indignar y preocupar a la ciudadanía, pero no que no resultan en ninguna sanción para nadie.

Apenas el pasado mes de noviembre, en un operativo histórico, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), lograron decomisar casi 16 mil ejemplares de vida silvestre en dos inmuebles de la Alcaldía Iztapalapa, que pertenecían a una red de tráfico ilegal de especies.