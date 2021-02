Encabeza AMLO ceremonia por el 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero

Lo acompaña como invitado de honor, el presidente de Argentina, Alberto Fernández; en el marco de este aniversario luctuoso pide a gobernadores garantizar democracia en comicios

En el marco de esta conmemoración, el mandatario mexicano destacó más temprano en Palacio Nacional la importancia de salvaguardar la vida democrática en el país, tal como lo hizo Francisco I. Madero.

Además agradeció a Alberto Fernández su visita y el acompañamiento en este evento.

“Nos da gusto que nos acompañe también en el acto del triste acontecimiento del asesinato de nuestro Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero”, comentó.

Asimismo, desde Palacio Nacional, López Obrador aprovechó esta fecha luctuosa para convocar a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; así como al resto de los gobernadores a asegurar la democracia durante el proceso electoral.

El Ejecutivo federal exhortó a los mandatarios estatales a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a que no se use el presupuesto con fines electorales, a denunciar el dinero del crimen organizado, entre otros.

“Hoy 23 de febrero cuando recordamos tristes y avergonzados el horrendo crimen cometido por déspotas y tiranos en contra del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, me dirijo a ustedes… para hacerles una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el sincero propósito de establecer una democracia en el país”, expresó.