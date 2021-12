En Zona Oriente; Se fortalece morena con toma de protesta de alcaldes triunfadores: MABH

*En todos los municipios tenemos representatividad, a través de los regidores y ellos darán un ejemplo, de cómo debe actuar un servidor público. En el marco de la toma de protesta del alcalde electo del municipio de Chalco para el periodo de gobierno 2022-2024 Miguel Gutiérrez Morales; concedió una entrevista la diputada local del distrito uno del Estado de México, que abarca los municipios de Chalco, Cocotitlán y Temamatla; Miriam Anaís Burgos Hernández, quien dijo a este rotativo, a pregunta expresa: ¿viene agarrando fuerza morena cada vez más en la zona oriente?; a lo que detalló: “En la zona de los volcanes, por supuesto; con morena, tenemos un gran trabajo en todos los municipios”.

“Sólo vamos a gobernar los municipios de Chalco y Ozumba, pero en todos los municipios tenemos representatividad, a través de los regidores y ellos darán un ejemplo, de cómo debe actuar un servidor público al servicio de la población”; detalló la legisladora.

Con la visita y presencia de senador Higino Martínez Miranda y del presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, a la toma de protesta del alcalde electo y en funciones de Chalco Miguel Gutiérrez; la diputada Burgos Hernández refirió que es una presencia importante en la zona, ya que “El senador es un referente importante como político y como senador de la república que acompaña a los gobiernos morenistas; y en el presidente del partido es un respaldo que les da a la militancia de Morena, y en este caso, respaldando al Presidente Municipal de Chalco”, detalló la congresista mexiquense.

La asambleísta de la entidad mexiquense dijo “Tengo la fortuna de que los ciudadanos hayan vuelto a elegir a Anaís Burgos para representarlos en la cámara; seguir haciendo el trabajo que nos corresponde; seguir aclarando que los diputados no damos varilla tinaco y cemento; sino que legislamos, reformamos marcos jurídicos, y que a veces los ciudadanos no lo ven de manera tan directa porque no se resuelve una necesidad de su comunidad, sin embargo, las leyes que nosotros hacemos es para el beneficio de todos”; puntualizó.

Cabe señalar que la parlamentaria, ha venido apoyando al sector de la diversidad sexual, que no había sido tomado en cuenta; “ya que no es una minoría”; reflexionó Burgos Hernández, “y que mucho tiempo los políticos los invisibilizaron, y hoy tienen el respaldo de diputadas y diputados mexiquenses que impulsan que las reformas que se hagan en el código civil sean en materia de derechos humanos para estas poblaciones”. Finalizó.

