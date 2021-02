En Veracruz Precandidato a diputado de MC denunciado por abuso sexual

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Precandidato de Movimiento Ciudadano a una diputación federal por el Distrito 15 del estado de Veracruz, una joven denunció formalmente al abogado Jesús Alberto “N”, a quien contactó por Redes Sociales para que se asesorara en un asunto legal. El inculpado pretendió cometer la felonía en el domicilio de la afectada.

En entrevistas con medios de comunicación, Valeria Angélica “R” refirió que el profesionista, quien no ha sido detenido, le apuntó con arma de fuego a efecto que accediera a sostener relaciones sexuales, a lo cual se opuso, por lo que fue arrojada a una cama y presuntamente golpeada y amenazada.

Agregó que al no poder perpetrar el abuso sexual y al percatarse que la joven estaba dispuesta a todo para no ser agredida, el abogado, con quien supuestamente analizaría documentación diversa relacionados con un problema legal, le manifestó que todo había sido una broma y que no fue su intención atacarla.

Se destacó que autoridades policiales y ministeriales analizan videos entregados por vecinos de la afectada en los que se aprecia que sale corriendo del domicilio de ésta y presumiblemente se coloca un arma de fuego en la cintura. No creo que se tratara de una broma, ya que me apuntó con una pistola y además me golpeo, eso de ninguna manera se trata de una broma, por lo que estoy haciendo la denuncia.

Sobre el particular el Movimiento Ciudadano reconoció que efectivamente el abogado es precandidato a disputado federal, pero aclaró que no es militante del instituto político, el que abrió la selección de precandidatos a la comunidad en general, deslindándose de los agresivos hechos.

La denunciante destacó que acudió a las autoridades policiales y ministeriales a efecto de que se haga justicia y no continúen las agresiones físicas, mentales y sexuales contra las mujeres, las que merecen respeto. Hay que denunciar a todos aquellos que pretendan atacarnos. Es momento de levantar la voz y evitar este tipo de conductas delictivas, las que se deben castigar con todo el peso de la ley.