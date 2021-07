En Valle de Chalco, Edomex; Líder perredista rechaza encuesta “Enjuiciar a ex presidentes”

*“Nosotros no nos vamos a prestar a la mentira, ni tampoco vamos a callarnos a sabiendas que todo esto es un teatro, y solamente la terquedad y el capricho de un sistema”: RMH. Ante medios de comunicación líderes sociales, dirigentes municipales y vecinos de esta demarcación, el líder del Partido de la Revolución Democrática PRD, de esta demarcación, ex candidato a la Presidencia Municipal de la coalición “Va por México”, “Va por el Estado México, Ramón Montalvo Hernández, dio su pronunciamiento sobre la encuesta del próximo domingo 1 de agosto 2021que se realizará a nivel nacional.

Después de tocar algunos puntos abordados en esta conferencia de prensa y reunión con vecinos, detalló, como tercer punto abordado lo siguiente: «Debo decirles, qué través de mis compañeros y dirigentes de organización secretarios del partido, consejeros, y yo en lo personal, como presidente del PRD, hemos recibido cuestionamientos por parte de dirigentes y por parte de la ciudadanía, sobre cuál es la posición respecto a la consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo», dijo.

“Nuestro posicionamiento como PRD en Valle de Chalco es simple; lo que creemos que un delito debe ser enjuiciado conforme marca la ley; no debe ser consultado, para poder aplicar la ley, en términos generales creemos que esta acción, que aunque es democrática, porque estará a cargo del Instituto Nacional electoral (INE), creemos nosotros de manera respetuosa que es un desgaste innecesario que el gobierno y las autoridades deben aplicar la ley conforme lo marca la constitución y las leyes que de ella emanan, que no necesariamente se debe consultar a la gente para aplicar la ley, y aun cuando se lleve a cabo la consulta y eso lo dejo en claro para quienes no lo entendían, aun cuando se lleva a cabo esta consulta, eso no garantiza que se lleve a cabo una denuncia o seguimiento judicial”, Acotó Montalvo Hernández

El también ex presidente municipal de Valle de Chalco detalló: “En resumen, creo yo que las personas deben cuidar primero su salud, creo yo que las personas deben atender otros temas más importantes y relevantes; con esto no quiero que se tome como una negativa, pero nosotros no vamos a mentir, nosotros no vamos a engañar a las personas y por eso creemos necesario tenerlo que comunicar”.

Finalmente, Montalvo Hernández dijo: “Pero esto, se lo dejó al análisis de cada uno de nosotros; era necesario que dijéramos cuál es el posicionamiento del PRD en Valle de Chalco y créanme amigas y amigos, nosotros no nos vamos a prestar a la mentira, ni tampoco vamos a callarnos a sabiendas que todo esto es un teatro, y solamente la terquedad y el capricho de un sistema”, finalizó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...