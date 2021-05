En Tenango del Aire, Involucrados en zafarrancho candidatos de Morena y PT; Vergüenza

Los vecinos involucrados, condenan este hecho en que se vieron envueltos, pero lamentan más que (padre e hijo), dos aspirantes a cargos populares por distintos partidos y la esposa de uno y madre del otro involucrado, es autoridad actual, y hayan participado en vergonzoso suceso. Los hechos, dicen vecinos que inician por abusos en contra de los vecinos que cuidan que no entren vehículos a su calle, porque la obra de pavimentación que ellos están cuidando, aún no soporta el peso de autos, y unas personas entraron a la fuerza y de ahí se derivó el conflicto del que culpan a los candidatos del PT y Morena, junto con la octava regidora, por no respetar a los vecinos que cuidaban su calle, finalizaron