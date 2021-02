En Temamatla, Edomex; Duras críticas recibe alcalde Juan Martín de su pueblo.

*Los iracundos vecinos dicen: “Su beca ya se le está terminando al abusivo alcalde que nada ha hecho en favor de su municipio; pronto diremos adiós al bolillo”, dicen los temamatlenses. No paran las críticas y reproches en contra del presidente municipal de Temamatla, Juan Martín Orozpe Pérez, por las acciones y posturas que está tomando el edil, mostrando abuso de autoridad, indiferencia en contra de los vecinos de este municipio y la actitud que se le observa es lo que más molesta a sus conciudadanos, que no paran incluso de expresarse de forma ofensiva, hacia la persona de su presidente.

Al margen del nulo trabajo de la administración que preside Orozpe Pérez, quien ganó la elección por medio del Partido Nueva Alianza, al que finalmente le dio la espalda refieren sus vecinos, para tratar de cobijarse con el partido de Morena; no ha hecho trabajos que debe realizar por su municipio, pero sí hay actitudes que le son reprochadas a Orozpe Pérez ex prísta de este municipio; partido al que abandonó porque nunca le dieron la candidatura que tanto anhelaba, hasta que finalmente vio su sueño realizado y se convirtió en alcalde, para luego evidenciar que no sabe qué hacer con el puesto, -dicen los vecinos-, revelando que “le quedó muy grande la silla” [SIC].

Narran los vecinos que en muchas calles de este municipio se han realizado excavaciones en las pavimentaciones para hacer nuevas conexiones al servicio de agua potable, sin embargo, no se han reparado completamente los huecos provocados, lo que causa molestia a los vecinos, además de poner en riesgo la integridad física de los transeúntes, y peligran también los vehículos en las calles afectadas.

A decir de los habitantes, la respuesta del presidente sobre las reparaciones que no se hacen es porque no hay presupuesto para realizar estos trabajos; sin embrago, los vecinos reportan con molestia que en las calles aledañas al domicilio del presidente Juan Martín Orozpe, se abrieron zanjas para meter al menos dos tomas de agua más a su casa, y de inmediato se taparon los huecos y fue encementado el lugar, cerrando incluso las calles por las obras; sin embargo en otros lados los hoyos siguen igual y no se reparan, porque no hay dinero dice el alcalde.

Los iracundos vecinos reportan estas actitudes del edil, lo que causa rabia del colectivo en contra del presidente, que ya muy pronto se irá dicen sus conciudadanos, porque su beca ya se le está terminando afortunadamente. “Pronto diremos adiós al bolillo”, dicen los temamatlenses.