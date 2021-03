En Nigeria, liberan a 279 niñas que habían sido secuestradas de un internado

Hombres armados han liberado a las 279 niñas secuestradas en un internado del noroeste de Nigeria, según informaron las autoridades el martes, mientras las víctimas contaron cómo sus secuestradores las habían golpeado y amenazado con dispararles.

Según informes anteriores, 317 niñas de la Escuela Secundaria Femenina Estatal (GGSS) de la ciudad de Jangebe, en el estado de Zamfara, fueron secuestradas por una banda armada en torno a la 1 de la madrugada del viernes.

El portavoz del gobierno de Zamfara, Sulaiman Tanau Anka, dijo que algunas de las niñas desaparecidas habían huido al monte en el momento del asalto, y que el número de secuestradas era de 279.

Todas han sido liberadas, dijo el gobernador de Zamfara, Bello Matawalle.

«¡Alhamdulillah (alabanza a Dios en árabe)! Me produce una gran alegría anunciar la liberación de las estudiantes secuestradas de GGSS Jangebe», dijo en Twitter el gobernador del estado de Zamfara, Bello Matawalle.

«Esto se produce después de haber superado varios obstáculos que se oponían a nuestros esfuerzos. Pido a todos los nigerianos bienintencionados que se alegren con nosotros porque nuestras hijas ya están a salvo», dijo.

Las escuelas se han convertido en objetivos de secuestros colectivos a cambio de un rescate en el norte de Nigeria por parte de grupos armados, en una tendencia iniciada por el grupo yihadista Boko Haram y, posteriormente, por el grupo Provincia de África Occidental del Estado Islámico. Desde entonces, bandas criminales han llevado a cabo secuestros.

El Gobierno nigeriano ha negado reiteradamente el pago de rescates. Sin embargo, el presidente Muhammadu Buhari emitió un comunicado el viernes en el que instaba a los gobiernos estatales a «revisar su política de recompensar a los bandidos con dinero y vehículos, advirtiendo de que esta política podría tener un efecto desastroso».

El secuestro en el estado de Zamfara fue el segundo episodio de este tipo en poco más de una semana en el noroeste, una región cada vez más atacada por las bandas criminales. El sábado, unos hombres armados liberaron a 27 adolescentes que habían sido secuestrados en su escuela el 17 de febrero en el estado de Níger, en el centro-norte del país.

El secuestro escolar más sonado de Nigeria fue el de las más de 270 escolares secuestradas por Boko Haram en la ciudad nororiental de Chibok en 2014. Un centenar de ellas siguen desaparecidas.

