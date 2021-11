En Ixtapaluca, Edomex; Contabilizan 571 mil 680 dosis de AstraZeneca contra Covid-19

*La alcaldesa Maricela Serrano destacó la labor de los tres niveles de gobierno y del personal del gobierno municipal; llama a seguir cuidándose y no bajar la guardia.

Gracias a la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, en Ixtapaluca fue posible la aplicación de un total de 571 mil 680 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 para los sectores mayores de 18 años de edad.

Al término de la última jornada que se llevó a cabo para los jóvenes de 18 a 29 años, también se llevó a cabo la aplicación de biológicos a personas rezagadas de todas las edades que por alguna razón no pudieron acudir a recibir la vacunación.

Durante esta jornada, de acuerdo a las cifras oficiales, fueron aplicadas 103 mil 461 vacunas que abonarán a la protección contra el virus SARS-CoV-2 que provoca el coronavirus; esta jornada se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre pasado.

La alcaldesa Maricela Serrano resaltó el trabajo de todas las áreas de gobierno municipal que participaron para que cada una de las jornadas desde las personas adultas mayores hasta los jóvenes resultaran positivas, desde quien recibía a las personas, hasta quienes se encargaban de la limpieza de las áreas, así como a personal de Protección Civil y Bomberos.

Hizo un llamado a la población para que no se confíe, ya que el hecho de recibir las dos dosis no significa que la pandemia haya concluido, y las medidas de sanidad deben seguirse manteniendo para que no haya más casos de contagios.

La autoridad médica exhortó a quienes ya cuentan con las dos dosis a que hagan su registro en la página: https://cvcovid.salud.gob.mx/ , y obtengan su certificado de vacunación, ya que en algún momento será necesario presentarlo para algún tipo de trámite. El documento contendrá datos como nombre completo, la CURP, las dosis que se recibieron, la marca y el lote del biológico.

