En Guanajuato, identifican a Fernando Tonatiuh, hijo de Candidata ejecutada, cómo Jefe de Plaza del CJNG

La candidata de Movimiento Ciudadano por la Presidencia Municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago fue asesinada en pleno mitin.

Las autoridades de Guanajuato, la identificaron como la madre de Fernando Tonatiuh Sánchez Barragán, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. Alma Rosa fue identificada plenamente como madre de Fernando Tonatiuh, un objetivo principal para las autoridades guanajuatenses por su relación tan estrecha con el CJNG.

Sánchez Barragán es cabeza de la fracción criminal llamada Jalisco Nueva Generación. Carpetas de investigación lo vinculan como jefe de plaza en Yuriria, Uriangato, Moroleón, Salvatierra, Santiago Maravatío, Jaral del Progreso y Valle de Santiago.

Según análisis de la Agencia de Investigación Criminal, el hijo de Alma Rosa habría ascendido en la célula criminal tras la detención de Antonio Martínez Caldero, alias El Tripa.

Los nexos familiares a la candidata ya le habían traído problemas, cuando una denuncia anónima, la acusó de lavado de dinero en los últimos días de mayo. El primer día de abril, la candidata grabó un video y lo compartió en sus redes sociales, negó cualquier acusación.

Hoy me enteré que tengo una denuncia anónima por lavado de dinero, la cual es totalmente falsa y sin fundamentos, la afrontaré y saldré fortalecida y quiero decirles algo, no tengo miedo, no me intimida, me fortalece porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto, dijo en su videoclip.

