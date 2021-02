En Edomex, alistan “Ley de Emergencia” para enfrentar la pandemia

El Congreso del Estado de México trabaja un proyecto para una reforma integral a la Constitución de esa entidad, donde se contempla legislar en materia de emergencias nacionales o locales por fenómenos naturales, de salud, como la actual pandemia, así como otros, como el manejo del agua en la megalópolis y temas ambientales.

Aseveró el coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), Mauricio Valdés Rodríguez, quien expuso que este proyecto deberá estar listo en seis meses y se prevé que sea la base para modificaciones a la Carta Magna, porque incluirá temas que no se han tocado como la conformación de nuevas ciudades, un nuevo catálogo de derechos ciudadanos y la armonización con tratados internacionales.

El proyecto busca incluir una “Ley de Emergencia” para enfrentar la nueva realidad de la pandemia que proteja derechos nuevos, como el uso de cubrebocas, si debe ser obligatorio o no, no sólo en esta pandemia por Covid-19, también en otras emergencias de salud.

Asimismo, el crear un eventual salario de emergencia, qué derechos tendrá el ciudadano si lo obligan al confinamiento, los comercios cerrados qué derechos tienen; con qué tiempo se les comunica la decisión y cómo reabrir; cómo procesar trámites en línea que son obligados, cómo el pago de impuestos y los servicios o la verificación.

“Nosotros no sabemos cuándo pueda venir una calamidad, pandemia, un sismo, imagínate que esto nos toque en un cambio de gobierno, no hay previsiones. Nos hace falta una disposición constitucional en los términos de emergencia nacional o emergencia local, pues ese tipo de cuestiones no está en ninguna Constitución, ni en la federal ni en ningún estado, ni en la de la Ciudad de México, que es la más reciente”, dijo Mauricio Valdés.

Dijo que, “se busca un marco legal de vanguardia y acorde con los tiempos de la pandemia y la post pandemia en México. Es el derecho al futuro el programar hacia el 2050 al 2060, lo hacen los gobiernos de los países más avanzados, son los datos que nosotros hemos ido percibiendo”.

Indicó que se incluye el tema de la megalópolis y la relación que tiene el Estado de México con otras entidades como la Ciudad de México en materia de agua, de contaminación, de seguridad. “El derecho a la ciudad son todas estas cuestiones que no tienen remedio y se tienen que tocar, por eso digo que la Constitución se tiene que actualizar”

Incluso, dijo que en estos tiempos de polarización y de confrontación a la prensa, se tiene contemplado dentro de este esquema una comisión de medios, donde en parlamento abierto se recibirán las opiniones de comunicadores y periodistas para avanzar en un nuevo marco legal de la relación entre gobierno y medios de comunicación.

Recordó que ya se instaló un Parlamento Abierto que cierra el 27 de este mes, en el que se han registrado 500 organizaciones hasta ahora, para discutir todos los temas. Desde organizaciones religiosas, académicas, ONG´s pro derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTT, sector empresarial, sindicatos, entre otros.

Se perfila trabajar un catálogo de nuevos derechos ciudadanos, tomar como modelo la nueva Constitución de la Ciudad de México, darle nuevas facultades a los municipios, incluir nuevos acuerdos como el T-MEC, entre otros.

Mauricio Valdés, expuso que en agosto del 2020 el senador de Morena, Higinio Martínez, propuso una reforma constitucional para actualizar los mecanismos de respuesta a la sociedad mexiquense, muchos de los cuales responderán a la pandemia que se presentó de forma inusitada; y otros para hacer frente a problemas que se han añejado en el Estado de México sin solución y que ya son referentes nacionales como los feminicidios, los altos índices de violencia, el problema en el transporte y la corrupción que pega a la industria, al sector de la construcción, el comercio y conductores en particular.

El Congreso del Estado, con mayoría de Morena, procesó la propuesta y consensó con la oposición una reforma constitucional, que lleva el aval del gobierno que encabeza Alfredo del Mazo y el Poder Judicial.