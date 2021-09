En Cuauhtémoc, más que un monumento a la mujer, habrá garantías y vida sin violencia, Sandra Cuevas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Sandra Cuevas, Alcaldesa Electa en Cuauhtémoc, aseguró hoy lunes que la sustitución de estatuas en Paseo de la Reforma, de Cristóbal Colon a Tlali en honor a las mujeres indígenas, deben ir acompañadas de acciones que demuestren una reducción significativa de la violencia hacia la mujer. Sostuvo que sustituir monumentos no resuelve el problema si no se atienden de de fondo los problemas como el feminicidio, la trata de personas y la prostitución infantil, entre otros rubros. En el marco de la conferencia de prensa de la UNACDMX, declaró que “cuando se hace un cambio de esa magnitud no solamente es cambiar un monumento o una estatua, debe ir acompañado de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y un alto a los feminicidios”.

