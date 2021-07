En Cocotitlán, Edomex; alcalde Tomás Suárez permite lotificaciones y construcción en predios agrícolas

*Señalan abusos de autoridades municipales contra terrenos de vocación agrícola que está quedando sepultada por presuntas fechorías, fraudes, corrupción y mala administración. Para distraer al pueblo de Cocotitlán, y seguirse burlando de sus conciudadanos, el presidente municipal Tomás Suárez Juárez, está convocando a un supuesto “cabildo abierto”, en el que pretende tratar un punto por demás conocido por todo el pueblo; que es la prohibición de autorizar Unidades Habitacionales en el territorio municipal desde hace varios años; y hoy, el alcalde pretende engañar al pueblo, haciéndole creer que es un acuerdo de cabildo abierto de su gobierno.

Este distractor, quiere hacerlo pasar como un logro suyo y de su cabildo; con la intención de tratar de limpiar su imagen y desviar la atención ciudadana, sobre la desmedida lotificación que ha permitido Tomás Suárez Juárez en el municipio, durante los casi seis años de gobierno, durante los cuales ha crecido me manera desmedida la mancha urbana, en tierras de uso agrícola, con total descaro de una práctica fuera de la ley, solapada por la autoridad municipal y estatal.

Es del dominio público y del comentario de todos los habitantes, que Suárez Juárez ha recibido terrenos, lotes y parcelas, a cambio de permitir la lotificación y construcción de casas habitación en zonas donde no está permitida la edificación de viviendas; y además, las autoridades correspondientes del Gobierno del Estado de México, tampoco hacen algo por detener estos abusos de las autoridades municipales en contra de los terrenos de campesinos, cuya vocación agrícola, está quedando sepultada, por las presuntas fechorías, fraudes, corrupción y mala administración del edil, reclama el colectivo.

Serán los habitantes y ciudadanos de Cocotitlán quienes reclamen al presidente municipal, que no pretenda colocar una cortina de humo, haciendo creer que por cabildo no permitirá la construcción de unidades habitacionales en su municipio, cuando esto está prohibido desde hace años; pero sí ha permitido la lotificación clandestina y edificación de casas habitación en tierras agrícolas, que Suárez Juárez ha permito en sus casi seis años de gobierno, durante los cuales no se ha detenido esta mala práctica; que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, está prohibida.

