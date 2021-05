En Chalco, Edomex; Higinio Martínez atestigua total respaldo al morenista Miguel Gutiérrez

*Comerciantes, transportistas, asociaciones civiles, campesinos y ejidatarios, comités independientes de agua potable, y ciudadanos en general, apoyan a Miguel Gutiérrez. Con la presencia de distinguidas personalidades, entre quienes destacan la profesora Martha Guerrero Sánchez, Senadora de la República, y el líder morenista de la zona oriente del Estado de México, Higinio Martínez Miranda y otros importantes invitados, diversos sectores de este municipio entre comerciantes, transportistas, asociaciones civiles, campesinos y ejidatarios, comités independientes de agua potable y ciudadanos en general, el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Gutiérrez Morales, recibió el total apoyo, en el teatro Chichicuepón, de este municipio.

En su intervención, Guerrero Sánchez dijo que “Allá afuera hay gente que no vemos, y es la derecha, esa gente que está comprando voluntades, va a salir con millones y millones de pesos a comprar a la gente, no lo podemos permitir; nosotros tenemos memoria y no podemos permitir un retraso”.

En su caso, el texcocano Martínez Miranda, dijo “Hoy hay una gran cantidad de maestros estatales, que se ha adherido a nuestro movimiento morena, y por esa acción el gobierno del estado nos vienen presionando a los maestros estatales porque deciden pasarse para acá, como si estuviéramos viviendo hace treinta años, como si no estuviéramos en los nuevos tiempos; por eso, es de reconocer y tengan la seguridad que los vamos a respaldar en todo”, dijo.

Asimismo, aceptó; “Nuestro Presidente de la República yo digo que comete un error, y cómo no va a cometer un error si tiene la responsabilidad de dirigir este país, la presión de los contrarios, que se suman día a día, el PAN el PRI y el PRD, miren como acabó el PRD, sumado al PRI y al PAN, para hacer una alianza legislativa en contra de las propuestas del presidente de la república”. Finalizó.

