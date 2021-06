En Chalco, Edomex; Celebra Chalco el triunfo de Morena junto con Miguel Gutiérrez

*No le faltaremos al respeto al pueblo, nunca se le faltará el respeto al pueblo, porque no somos iguales aquí hay principios hay valores. Ante miles de ciudadanos de este municipio, el candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, Miguel Gutiérrez Morales, ganador de la contienda electoral del pasado seis de junio 2021, dijo que “Quien ganó, fue el pueblo de Chalco”, a lo que los concurrentes respondieron con fuerte aplauso, que dieron los miles y miles de asistentes.

Gutiérrez Morales dijo al inicio de su intervención “Gracias a todos por estar aquí; a todos los que participaron en este proceso electoral 2021, denominado el más grande y más importante de la vida pública de México, donde la mayoría decidió continuar con obras y buenas acciones para nuestro municipio y seguir apoyando la cuarta transformación de la vida pública de México.

Acotó; “Quiero hacer un amplio reconocimiento a todas y todos ustedes, porque el triunfo obtenido es de todas y todos ustedes. De los diferentes sectores que se sumaron al proyecto; artesanos, maestros, comerciantes, gente de mercados, empresarios, delegados municipales, copacis, agremiados a organizaciones, personas de la diversidad sexual, mujeres hombres; estudiantes, profesionistas, católicos, evangélicos y de otras religiones, gracias a todos”; acotó.

En su agradecimiento, también incluyó a brigadistas; a militantes de partidos Nueva Alianza y PT, junto con candidatos ganadores de la Diputación Local y Federal, Anaís Burgos y Vicente Onofre, y otras personalidades, así como compañeros de su planilla ganadora “Quienes entregaron su corazón todos los días durante el proceso electoral”, afirmó categórico.

En el mismo discurso, dijo a los asistentes: “Así como hemos cumplido durante este periodo constitucional 2019-2021, cumpliremos los más de 180 compromisos que firme ante el pueblo durante toda la campaña; no les voy a fallar, voy a actuar de manera seria y responsable; no pasaré a la historia como un mal presidente; mi compromiso es doble porque ustedes me reeligieron para que no regresara la corrupción, el saqueo, el abuso de poder y el nepotismo; no les voy a defraudar, pasaré a la historia como un buen presidente de Chalco”, dijo tajante ante miles de sus conciudadanos, que se dieron cita en “La Macro Plaza Tzinacantecutli”.

Al continuar su discurso afirmó “No le faltaremos al respeto al pueblo, porque no somos iguales, aquí hay principios, hay valores. Los que nos gobernaron antes que nosotros lastimaron mucho al pueblo de Chalco, imagínense, cobraban toda su familia en la nómina del gobierno; rentaban la seguridad pública para particulares; se robaban la gasolina, intimidaban, acosaban y amenazaban a todos los trabajadores del gobierno; se apoderaban de las vialidades y de los espacios públicos otorgaban licencias para bares y cantinas de manera ilegal a cambio de dinero”, dijo lleno de valor.

