En Chalco, Edomex; Balean a integrante de equipo de campaña del candidato de Morena.

*Pertenece al área de la coordinación de la logística, por lo que se teme que la agresión tenga tintes políticos, dijo Miguel Gutierrez. Cerca de las 20:35 horas de esta noche del jueves 06 de mayo 2021, realizan llamado de auxilio a cuerpos de emergencia, por reporte de ataque con arma de fuego a una persona de nombre Fabian N, quien estaba en el local de su establecimiento, cuando llegó un individuo y le disparó con arma de fuego en repetidas ocasiones.

Hasta el lugar, arribó el candidato a la presidencia municipal de Chalco, Miguel Gutiérrez Morales, quien dijo que la persona agredida es parte de su equipo de campaña, del área de la coordinación de la logística, por lo que se teme que la agresión tenga tintes políticos.

A la hora del ataque, el agredido estaba junto con otras personas, y solamente fue atacado Fabian N, y el o los agresores, huyeron con rumbo desconocido. En breves minutos arribó un helicóptero, que trasladó al herido a un hospital de zona sur Ciudad de México, quien lucha por su vida.

“Considero que tenemos que tomar cartas en el Asunto, una vez que esté estable él, (Fabian), y que pueda declarar y será ya la autoridad competente quien determinará e investigará que es lo que sucedió; pero por el momento nosotros también tomaremos cartas en el asunto, y desde luego que veremos ante la fiscalía, porque podemos presumir que sí es una agresión hacia el proyecto de Morena”, dijo el candidato.

Acotó: “Desde luego que tenemos que pedir que pongan atención al proceso electoral, porque no puede suceder esto ni en Chalco, ni en ningún municipio; todo tiene que ser de manera pacífica, es una contienda donde el electorado va a elegir quien da la mejor propuesta y no hay necesidad de llegar a estos temas, esperemos que no haya sido así”; dijo.

Finalmente, el abanderado morenista dijo que solicitará protección personal tras el ataque a un integrante de su equipo de campaña “Un hombre cercano a este equipo y a este proyecto, y se pedirá también protección para el equipo de trabajo que está haciendo campaña a favor de este proyecto”; finalizó.

