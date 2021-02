Electorero proyecto de Sheinbaum, Central Fotovoltaica, en Ceda-Cdmx

La jefa de gobierno rescato un proyecto de pasadas administraciones, con el fin de promover su imagen con miras a su futuro político, para el manejo de recursos en beneficios de candidatos de MORENA.

Por Raúl Ruiz-Miguel Celaya/Reporteros.

Luego que la jefa de gobierno en compañía de la secretaría de energía del gobierno federal, anunciaran el proyecto de la construcción de la Central Fotovoltaica, en los techos de las bodegas de la Central de Abasto de la Ciudad de México, de inmediato los Participantes de este macro centro de abasto, pegaron el grito en el cielo, denunciaron los afectados que ha ellos simplemente, no se les tomo en cuenta. Acusaron que la jefa de gobierno desempolvo el proyecto de pasadas administraciones y simplemente lo hizo suyo como si se tratara de la panacea, esto desde luego con fines electoreros (para promover su imagen), además de lucrar con los recursos para ejecutar dicho proyecto, dineros que irán a parar a campañas políticas, ya que se habla de una inversión superior a los 400.74 millones de pesos.

Los denunciantes aseguraron que un mal sabor de boca les dejo, las supuestas obras de mejoramiento en la Ceda-Cdmx, con el cambio de drenaje y pavimentación, obras que aún no concluyen y ya están colapsando, por la mala calidad de los materiales y la pésima mano en su ejecución y supervisión, obras que según las declaraciones de las autoridades de la Cdmx, fueron en conjunto superiores a los 1,700 millones de pesos y no mejoraron en nada la movilidad y operación de la Central de Abasto.

Ese proyecto no es otra cosa que un refrito de administraciones pasadas, tan solo hace 4 años no se permitía utilizar la techumbre de las casi 2,500 bodegas de la Central de Abasto, ante dicho anunció los participantes se dijeron sorprendidos, ya que hoy día, nadie de la Administración como de la Coordinación de la Ceda, se han acercado a los Participantes para informarles del proyecto y ¿cuales serian los beneficios, para la distribución, almacenaje de los productos perecederos?.

Por otra parte los inconformes mencionaron, que es muy importante partir del hecho, que la misma jefa de gobierno acepto públicamente, que el Fideicomiso de la Central de Abasto es Privado, y por ello los participantes tienen el derecho de saber cuáles serían los beneficios, incluso los integrantes del Comité Técnico, no están enterados del proyecto a pesar de que fueron elegidos de manera amañada, por las autoridades de Gobierno Central, y para ello montaron un circo, donde simularon dicha elección, pero además es importante señalar de paso, que los participantes, que no estamos de acuerdo con el proceder de las autoridades fuimos marginados, supuestamente por tener en curso demandas, señalaron.

En conclusión no se tomo en cuenta a nadie, disponiendo de la techumbre de las poco más de 2 mil bodegas del sector de frutas finas y legumbres y unas 340 de abarrotes, todo en su beneficio, promover su imagen con miras en su futuro político, y de los candidatos del partido MORENA.

De igual forma mencionaron que las autoridades de la actual administración que encabeza, Marcela Villegas Silva, no tiene la menor idea del manejo de los alimentos, no saben que en la Ceda, no se transforman o procesan los alimentos perecederos, y que solo se almacenan, para ello se ocupa su refrigeración, sobre todo en el fin de año, y que por ello el consumo de energía eléctrica es mayor.

Es el caso del estado de Chihuahua donde los productores, cuentan con un subsidio, para el pago por consumo de energía eléctrica, y entonces nosotros ¿Qué beneficios vamos a obtener, con dicho proyecto?. Reiteraron los inconformes, que en campaña la jefa de gobierno se reunió con presidentes de asociaciones, líderes de grupos especializados en el manejo de alimentos, líderes de de diferentes giros comerciales, y nos extraña que luego de apoyarla, hoy no somos tomados en cuenta, para realizar su supuesta obra.