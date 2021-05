Elecciones al “rojo vivo”: 80 muertos, cientos de atentados y miles amenazados

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

La ejecución del exprocurador general de justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, así como la polarización entre la ciudadanía, imputaciones infundadas la mayor de la veces contra aspirantes a ocupar cargos de elección popular, proliferación de partidos políticos, delincuencia organizada, caciques, añejos y nuevos políticos que ven amenazados los privilegios que han disfrutado durante años y la falta de verdaderos liderazgos, han ocasionado que las elecciones de junio próximo no sólo sean las más concurridas en la historia electoral del país, sino también las más sangrientas como lo acredita el hecho de que de septiembre del año pasado a mayo del 2021 se han sido asesinados aproximadamente 80 políticos, pre y candidatos, además de 250 agresiones y cientos de amenazados. Debido al temor por la falta de seguridad, muchos aspirantes se han retirado de la contienda.

No son pocas las voces de empresarios, organizaciones civiles, dirigentes ciudadanos, obreros, luchadores sociales, campesinos, profesionistas, jóvenes, deportistas, amas de casa y otros sectores sociales que estiman que la disputa por los más de 20 mil cargos de elección popular que estarán en juego en la elección del próximo seis de junio, debido a las confrontaciones entre simpatizantes y militantes de institutos políticos, las confrontaciones entre autoridades federales, estatales y municipales y la falta de garantías para los contendientes podrían ser las más “rojas” en la historia política de México, suspenderse e incluso romper el Pacto Federal por las imposiciones que se hacen desde “lo más alto del poder”, el que debe tener como objetivo principal el beneficio colectivo y no la acumulación de poder o satisfacer caprichos y ambiciones personales. “Quien no está conmigo, está en mi contra”, advierten algunos líderes que por medio del poder político o económico pretenden se haga su voluntad y que lleguen al poder quienes ellos desean, quienes les puedan servir en sus ilegitimas aspiraciones e intereses.

Comparte esto: Tweet



Imprimir