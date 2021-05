“El que comete un delito tiene que ser castigado, sea quien sea”: AMLO

“No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermanas, primos, tíos, cuñados, nueras, con cuñados y demás miembros de mi familia cercana o distante”, indicó esta mañana en su conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, al cuestionársele sobre abusos a través del programa Sembrando Vida, con presuntas quejas al exigírseles que ellos mismos compren los insumos necesarios pero a sobreprecios, el mandatario mandó el mensaje de no permitir que eso suceda y hacer las denuncias correspondientes.

“No hay privilegios, no hay impunidad para nadie, ni para mis familiares, ni para mis hijos, para nadie. El que comete un delito tiene que ser castigado, sea quien sea”.

Recordó que Estados Unidos destina a la reforestación, 30 millones de dólares “y nosotros destinamos mil 300 millones de dólares al año al programa Sembrando Vida”.

Ante ello, el mandatario leyó una carta que habla sobre sus compromisos de ir contra la corrupción y el nepotismo.

“Dice: Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir y el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”, leyó.

López Obrador añadió lo que dice su carta: “Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación, se podría caer el acto de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”.

Añadió que el tema del programa Sembrando Vida será investigado pues se le informó que los documentos y quejas han sido entregadas.

El mandatario dijo que no serán rehenes de sus adversarios y por eso informarán «de parte de quién (viene las denuncias)».

