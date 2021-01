El beisbolista Randy Arozarena se prepara en Yucatán

Con el objetivo de ayudar a los Rays de Tampa Bay a volver a la Serie Mundial, el pelotero cubano Rany Arozarena, se prepara en Yucatán de cara al inicio del spring training con la novena monarca de la Liga Americana.

«Me estoy preparando para el spring training que inicia ahora en el mes de febrero. Trabajo en mejorar las deficiencias que tengo, para elegir los lanzamiento en la mejor zona y estar en la mejor forma física, quiero volver a dar lo mejor de mí para que Tampa llegue a la Serie Mundial», compartió Arozarena, en video publicado por los Leones de Yucatán.

Recordó lo que significó la campaña que tuvo en el 2020 y el compromiso que tiene para rendir en el mismo nivel. «Me agarraron (en Tampa Bay) como si fuera una familia, y eso nos permitió tener una buena actuación en los playoffs».

Randy ha pasado los últimos meses en Yucatán, el lugar donde jugó antes de dar el salto al beisbol de las Grandes Ligas. «En Yucatán me siento muy contento con la afición, con la gente que me agarró en 2015, cuando salí de Cuba. Fue el primer lugar a donde llegué y he visitado los pueblos en los que jugué antes de ir a las Grandes Ligas, me siento agradecido y orgulloso de que la gente me aprecie. Si alguna vez hay la oportunidad de jugar con los Leones estaría muy bien».

El primer duelo de los Ray en pretemporada está programado para el 27 de febrero contra los Twins de Minnesota, momento para el que Arozarena espera llegar fuerte. «Siempre que yo salga al campo, voy a jugar agresivo, que confíen en mi porque daré un buen espectáculo».