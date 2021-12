Ecatepec con 21 mil millones de pesos municipio pobre y con extrema violencia

Por Raúl Ruiz/Reportero.

De acuerdo a cifras oficiales y denuncias de habitantes del municipio de Ecatepec estado de México, durante la gestión de su presidente municipal, Luis Fernando Vilchis Contreras, este ha dispuesto de multimillonario presupuesto durante el periodo que comprende del año 2018 hasta este 2021, alrededor de 21 mil millones de pesos, lo grave del asunto es que en dicho municipio no hay obra, no hay agua potable en la mayoría de las colonias, a las cuales no les llega el vital liquido, lo mismo pasa con el alumbrado público simplemente no existe, existen cientos de calles sin pavimentar, eso sí basura se encuentra por todas partes y la inseguridad, ni se diga en los primeros lugares a nivel nacional en todas sus modalidades, refieren los vecinos que los homicidios se dan a todas horas del día, no se diga los robos al transporte público, anarquía total en casi todas las áreas del municipio, su policía municipal carece de armamento, cartuchos, vehículos, gasolina, para enfrentar al crimen organizado, por si fuera poco los uniformaos no cuentan con prestaciones, sin capacitación, por ello los mandos han optado por dejarlos actuar a los elementos sus anchas, por lo que ese cuerpo policiaco solo ha sido utilizado para agredir a la clase trabajadora, a los servidores públicos a esos extremos ha llegado el nefasto, mediocre e incapaz edil, Luis Fernando Vilchis Contreras aplicando “la Ley del Garrote”, en contra de la ciudadanía y los trabajadores del municipio, pero además el edil, se ha dado el lujo de despedir a poco más de 164 trabajadores sindicalizados, hay quejas, muchas quejas, contra la policía municipal ya que afirman servidores públicos de confianza que han emprendido una campaña contra los servidores públicos sindicalizados por ello a nadie extraña que ese cuerpo policiaco les este fabricado delitos obligándolos ante el Ministerio Publico, para que renuncien al cargo o serán llevados a la cárcel con delitos que no cometieron, los dirigentes del SUTEYM, han sido objeto de amenazas y chantajes, todo porque los trabajadores sindicalizados en plena pandemia ya no se presentaron a laborar porque el mismo Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales y Municipales cerraron todas las oficinas públicas.

A pesar de la ausencia de los trabajadores en sus aéreas de trabajo, han fallecido muchos compañeros, aseguraron los quejosos, ya que a la fecha no cuentan con los insumos necesarios para protegerse de los contagios del virus SARS-CoV-2, por ende han fallecido muchos trabajadores sindicalizados a los cuales, además se les ha negado el apoyo para los gastos funerarios, como también se ha pasado por el arco del triunfo el convenio de las condiciones generales de trabajo y socioeconómicas que firmo el municipio con el SUTEYM, en donde de manera arbitraria el edil, Vilchis Contreras ha instruido a su tesorero se les retenga no solo las cuotas sindicales, el fondo de ahorro, el ahorro que tienen en la mutualidad y por si eso fuera poco a los trabajadores con más de 30 años de servicio, los estan despidiendo injustificadamente, por otro lado la póliza de vida que tenían ya está vencida y se niega sistemáticamente a renovarla, no obstante el tener varios extrañamientos por no subir información de cómo se está gastando el presupuesto, la Auditoria Superior de la Federación, la Contraloría General del Estado de México seguramente que lo tienen en la mira.

Finalmente los denunciantes aseguraron que Luis Fernando Vilchis Contreras

pone oídos sordos a tantos reclamos, con su política de no atender a los ciudadanos, con sus justos reclamos, ya que no hay audiencias públicas, así que ha dicho háganle como quieran, tres años en el cargo y siempre sus mismos argumentos, sus mismas excusas y dice: las administraciones anteriores, dejaron un cochinero en todas las áreas, ¿y que todo ese tiempo no ha sido suficiente para ponerse a trabajar, presidente municipal?, por

todo lo anterior la ciudadanía, está cansada, irritada, de tanta corrupción, e impunidad, por ello están tomando las principales avenidas como protesta, porque simplemente no tienen otra alternativa, concluyeron.

