Disidente bielorruso intenta cortarse el cuello en pleno juicio

Este martes, Stepán Latípov , opositor al régimen de Lukashenko en Bielorrusia, intentó cortase el cuello durante el juicio que se inició contra él en la capital del país. Las autoridades de Minsk le acusan de organizar acciones en grupo para perturbar el orden público, resistirse a los agentes de policía y fraude a gran escala durante las manifestaciones de la oposición del año pasado.

El intento de suicidio se produjo después de que declarase como testigo su padre. Según el centro de derechos humanos Vesná, entonces Stepán Latípov se dirigió a él: «Padre, después de reunirme contigo, vinieron y me prometieron que si no admitía mi culpa habría presión y casos penales contra mis familiares y vecinos. Presión ya he tenido. 51 días. Así que prepárate».

Acto seguido, se subió en un banco y se clavó un bolígrafo en la garganta.

Al parecer, Latípov llevaba una carpeta con documentos de dónde sacó el objeto que utilizó para automutilarse.

Los guardias no pudieron abrir de inmediato la celda donde se encierra a los presos durante los juicios, pues el encargado de las llaves se encontraba en ese momento en el pasillo. Cuando lograron acceder, Stepán ya había perdido el conocimiento.

Según un activista de Vesná, los paramédicos de la ambulancia que llegó al tribunal le indujeron al coma.

Cuando los guardas lograron acceder a la celda, el opositor ya estaba inconsciente

Su padre dijo que Stepán había estado en un centro de detención preventiva con enfermos mentales desde el pasado 11 de abril. Al llegar al tribunal, su familia y amigos notaron un hematoma debajo del ojo izquierdo, la muñeca de la mano derecha vendada y esparadrapo en la mano derecha. Su abogada aseguró que estuvo con él el pasado viernes y no tenía tales lesiones, según recoge Radio Svoboda.

Stepán Latípov, de 41 años y natural de la provincia de Brest, fue detenido el 15 de septiembre en Minsk, cuando intentaba proteger un mural que representaba a unos DJ’s, una de las imágenes que se convirtieron en símbolo de la contestación contra Lukashenko.

Durante meses del año pasado decenas de miles de personas se manifestaron contra el mandatario bielorruso tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que oficialmente volvió a ganar de forma aplastante (80 %) y que la oposición denuncia como fraudulentas. El régimen respondió con represión, dispersando por la fuerza las protestas y practicando unas 35,000 detenciones en todo el país.

Arrestados dos periodistas una semana después de la detención de Protasévich tras el desvío del avión de Ryanair

Aunque las protestas se fueron apagando el pasado invierno, la reacción de las autoridades bielorrusas sigue. La semana pasada, detuvieron a un destacado periodista disidente, Román Protasévich, exdirector del canal de Telegram Nexta, tras desviar un avión de pasajeros de Ryanair.

Eso provoco una nueva crisis con los países occidentales.

