Diputado Benjamín Saúl Huerta acusa intento de extorsión y chantaje la acusación de menor en su contra

El diputado Benjamín Saúl Huerta, emitió un comunicado en el que desmiente las acusaciones por las que fue detenido este miércoles tras ser acusado de intentar abusar de un menor.

El diputado señala que se trató de un intento de extorsión y chantaje al acusarlo falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad.

CARTA INTEGRA DEL DIPUTADO BENJAMÍN SAÚL HUERTA CORONA

A las y los representantes de los medios de comunicación:

El día de hoy por la mañana me vi involucrado en un tema que es de suma importancia aclarar a la opinión pública.

En un intento de extorsión y chantaje se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad.

Esto derivó en una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocencia.

Es importante aclarar que, tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determino dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva.

Quiero mencionar que además de diputado soy abogado y que desde un inicio tuve la disposición para aclarar el tema ante las autoridades judiciales, en ningún momento recurrí a mi fuero que está contenido en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 11, párrafo 3, el cual señala que “no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal”. Continuaré pendiente del proceso que se siga por las investigaciones que de este asunto deriven. Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz.

Hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y la de mi familia, por eso exhorto a las autoridades a que se deslinden las responsabilidades en este caso y se haga justicia.

Si alguien está detrás de todo esto iré hasta las últimas consecuencias.

