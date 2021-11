Diputada del Verde Ecologista presenta reservas en medio de una fiesta

Angélica Peña Martínez, diputada por el Verde Ecologista, mostró el máximo descaró tras presentar sus reservas al Presupuesto de Egresos 2022 al encontrarse en medio de una fiesta.

Las discusiones se habían realizado sin mayor incidente hasta que la diputada Angélica pidió realizar su intervención vía zoom, donde se encontraba al medio de una fiesta, demostrando así una grave falta de profesionalismo.

Ante ello, la ciudadanía no ha dejado de criticar esta falta de seriedad, no solo al PVEM, sino también a los demás partidos afines a Morena, pues muestran “como no les importa el futuro del país”.

