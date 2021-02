Dio inicio una Cuaresma Atípica, con el miércoles de ceniza

Semana Santa 2021 inicia el 29, 30 y 31 de marzo, jueves 1, viernes 2, sábado 3 de Abril y el domingo de Resurrección, domingo 4 Abril.

Por Raúl Ruiz-Miguel Celaya/Reporteros.

Con el miércoles de ceniza 2021 comenzó una cuaresma atípica en el mundo, ya que ante la pandemia, la iglesia católica cambio de dinámica para adaptarse a las medidas sanitarias. Esto fue anunciado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Arquidiócesis Primada de México, quienes explicaron, que la modificación del rito, se pudo llevar a cabo tanto de manera presencial, como desde casa. Por tanto en esta ocasión, los curas no aplicaron la ceniza ni formaron la tradicional cruz en la frente, si no que en cambio, la medida fue dar las porciones individuales de ceniza para que cada fiel se aplique la ceniza a sí mismo desde casa y la llevaran a sus seres queridos.

Así mismo, y para evitar aglomeraciones, desde este 14 de febrero los creyentes pudieron acudir a recoger su ceniza. Además, de que fue más accesible y práctico, ya que la ceniza fue empacada en pequeñas bolsas. Para la celebración de la liturgia desde casa, las iglesias también regalaron un folleto para la Celebración de la Palabra e Imposición de la Ceniza este miércoles 17 de febrero, del año 2021.

En cuanto a la celebración de la Eucaristía presencial, esta se lleva a cabo por la mañana y a puertas abiertas, donde la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos dio los siguientes lineamientos: Donde el sacerdote dio la oración para bendecir las cenizas, las rocío con agua bendita sin decir nada, dirá una sola vez y para todos los presentes: ‘Convertíos y creed en el Evangelio’, o ‘Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás’. Donde se limpio las manos y se puso el cubrebocas. El sacerdote tomo la ceniza y la dejo caer sobre la cabeza de cada fiel, sin hablar y respetando su distancia. Esta se impuso a quienes se acercaron o permanecieron de pie.

Fechas de la Cuaresma y la Semana Santa en 202, inicia con el Miércoles de Ceniza: 17 de febrero, Domingos de Cuaresma: 21 y 28 de febrero / 7, 14 y 21 de marzo, Domingo de Ramos: 28 de marzo, la Semana Santa: 29, 30 y 31 de marzo (lunes a miércoles), Triduo Pascual: 1, 2 y 3 de abril, Domingo de Resurrección: 4 abril.

Qué es la Cuaresma?, como tradición católica, el miércoles de ceniza, marca el inicio del tiempo de Cuaresma. Esta temporada es dedicada a la conversión y preparación para celebrar el Misterio Pascual de Cristo muerto y resucitado, lo que popularmente se conoce como Pascua. La Cuaresma dura 40 días y termina antes de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. Este tiempo litúrgico es representado con el color morado que significa luto y penitencia.

Origen de la Cuaresma, el término Cuaresma, hace alusión al periodo de 40 días antes de la Pascua, que fue establecido en el siglo IV, junto con la práctica del ayuno por la Iglesia. Esta representa los 40 días que Jesús se fue a meditar y ayunar en el desierto antes de comenzar con su vida pública.

Por esto, para los católicos representa un tiempo de perdón, reflexión y reconciliación.

Las cenizas fueron usadas como un símbolo de arrepentimiento y duelo en el Antiguo Testamento. Estas vienen de los ramos bendecidos el último domingo de ramos. El número 40 simboliza el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y oportunidades de crecimiento. Este destaca en múltiples eventos de la Biblia católica.

De acuerdo con diversas instituciones religiosas y la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), la Cuaresma se lleva a cabo desde el siglo IV como una preparación previa a la Pascua, en la que se practica el ayuno y no se come carne roja por 40 días, por lo que es muy común que la venta de pescado se incremente durante estos días. Se dice que, durante el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, los mayores de 14 años no pueden comer carne y los mayores de 18 deberán guardarse y evitar el contacto sexual durante ese tiempo.

La cuarentena finaliza el Jueves Santo, en la que se realiza una misa dedicada a la Última Cena; el evento en el que Cristo comió con sus apóstoles antes de ser crucificado el Viernes Santo. Con respecto al Miércoles de Ceniza, días antes de que los devotos asistan a los templos, los sacerdotes de cada comunidad bendicen y ponen a quemar las palmas ofrecidas para el Domingo de Ramos del año anterior.

Al celebrarse una misa especial, las personas acuden a los templos para marcar su frente con los restos de esas palmas., formando una cruz. Al comprometerse con este ritual, la gente debe evitar la carne roja, que se supone representa la lujuria y placeres de la vida mundana y, en su lugar, debe sustituirse con pescado, atún, pollo, mariscos y otro tipo de carne blanca.