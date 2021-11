Dinero decomisado en Guatemala era de dueño de El Universal: AMLO

Esta mañana declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que sabe que los 35 mil dólares decomisado en Guatemala, en el viaje en el que iba la hoy ex secretaria de turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, a la boda de Santiago Nieto, pertenecían al dueño del periódico El Universal, Francisco Ealy Ortiz.

“Según leí, el dinero que decomisaron, porque llevó a abrir una investigación en Guatemala es un dinero que llevaba el director de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, 35 mil dólares, que vienen siendo como 700 mil pesos, él llevaba ese dinero y por eso la detención, eso a veces no se decía, por eso lo subrayo, es un particular, un invitado a la boda”.

Esto por una invitación a la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Carla Humphrey consejera electoral, cuya boda se realizó en medio del lujo en aquel país, y a la cual fue convidado también el mandatario nacional, según hizo saber en su conferencia mañanera.

“Sí, pero yo no puedo porque tengo muchas (invitaciones). Y además no acostumbro hacerlo, me invitan y lo agradezco mucho pero no salgo, a veces a comer, a cenar a un restaurante, creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario, de cuando cumple años mi esposa, la invito al Cardenal, aquí al centro, con Tito, la invito a comer, ahorro, de todas maneras no es caro, y en mis giras voy a restaurantes y a fondas”.

Comentó que “es mucho ¿no? 35 mil dólares, si pensamos en lo que gana un trabajador, incluso lo que gana el Presidente de México, son como 6 meses de mi sueldo y eso que gano bien. Pero si pensamos en cuanto recibían los medios es una bicoca, porque este periodo El Universal en conjunto debe haber recibido de publicidad eso diariamente, 700 mil pesos día con día”.

El mandatario descalificó lo ostentoso de la boda, a la que no quiso acudir.

“Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto, aún cuando se trata de un acto privado pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, o se sabe más de asuntos o eventos privados, antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba, ahora no.

El llevar tal cantidad de dinero, fue lo que hizo que las autoridades aduaneras de Guatemala lo decomisaran, ante la falta de declaración, en la que no se mencionó que fuera del empresario mexicano sino de una mujer, que igualmente viajaba en una nave privada.

Destacó que a quien fuera la ex secretaria de Turismo de la capital del país, presentó su renuncia y le fue aceptada por subirse al avión privado, lo cual va en contra de la austeridad republicana.

“Sí, eso es muy bueno de preguntarse (sobre amiguismos) y creo que no es correcto porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones, yo por eso no voy a eventos sociales”, indicó el titular del Ejecutivo

