Dice AMLO sobre la marcha del 8M, no llenaron el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la marcha del 8M 2021 no haya llenado el Zócalo, pese a que se trata de una causa justa como es exigir mayores derechos para las mujeres y protestar por la violencia.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario consideró como una provocación descarada la de grupos feministas que portaban mazos, lanzallamas y martillos, con los que derivaron las vallas que protegían Palacio Nacional.

“La gente no está de acuerdo con esto. Ante una causa tan noble como la defensa de los derechos de la mujer…por eso no llenan el Zócalo, millones defienden esa causa, pero ¿de esa forma, de esa manera? La violencia no es el camino”, dijo el jefe del Ejecutivo tras presentar los vídeos de los enfrentamientos con policías.

López Obrador reconoció a las mujeres policías que contuvieron las manifestaciones del 8M 2021. “Celebro que haya ayudado el muro, si no se pone, se hubiera puesto en riesgo mucha gente”.

Durante las protestas de grupos feministas, consideró que el Gobierno “salió bien, se mostró con claridad que somos distintos, se evita la confrontación y la violencia”.

A su parecer, las manifestaciones fueron “con la bandera del feminismo pero en realidad todo esto es impulsado por el conservadurismo porque están afectados sus intereses”.

