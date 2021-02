Dice AMLO que García Cabeza de Vaca “Tiene todo el derecho de manifestarse

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, tiene todo el derecho de expresarse, dijo Andrés Manuel López Obrador, aunque refirió que los opositores son corruptos y cínicos; y dijo que el tema ya está en Cámara de Diputados, donde se decidirá si se judicializa el caso.

Consultado sobre las acusaciones del gobernador de que la acusación en su contra es un ataque a su persona orquestado desde Palacio Nacional, el mandatario dijo puede externar su opinión.

“Tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse, de denunciar, es parte de su libertad, nada más decir que nosotros pues no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. La doctrina verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo los conservadores es la hipocresía, dicen una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal, en todo”.

Y agregó que “antes, los del partido surgido del movimiento revolucionario cometían actos de corrupción y desde luego actuaban con autoritarismo, pero eran francos o si se quiere cínicos. Eran corruptos cínicos y los conservadores conservadores son corruptos hipócritas. Don Fidel Velásquez decía: soy charro y qué, y estos se enzarapan”.

Así que indicó que la Cámara de Diputados será ahora la encargada del asunto.

“Mire, ese asunto de la solicitud de la Fiscalía para quitarle el fuero al Gobernador de Tamaulipas pues ya está en la Cámara de Diputados y ese poder va a decidir, hay un procedimiento. La Cámara de Diputados determinar si se puede someter a proceso al Gobernador y va esa resolución de la Cámara, porque esto no se sabe, al Congreso de Tamaulipas y allá van a decidir si procede o no. Es un proceso muy transparente, abierto, y luego, va a empezar el juicio en el Poder Judicial de Tamaulipas, mientras, el Gobernador tenga fuero. Entonces, hay que esperarnos para que la Cámara de Diputados resuelva y no agregarle más cosas de las que deben estar consignadas en la denuncia que presentó la Fiscalía a la Cámara de Diputados”.

Sobre el tema del presunto huachicol ligado al gobernador, dijo que hay que esperarnos para que la Cámara de Diputados resuelva y no agregarle más cosas de las que deben estar consignadas en la denuncia que presentó la Fiscalía a la Cámara de Diputados.

Aprovechó para informar que combatir ese robo que estaba tolerado, “para decir lo menos, permitido, y a partir de que se decidió combatir el huachicol, se redujo a un promedio de 4 mil barriles diarios, de 80 mil a 4 mil”.