Dice AMLO a empresas extranjeras: “México no es tierra de conquista, vayan a robar a otro lado”

Al indicar que aunque hay empresas generadoras de energía eléctrica, como Iberdrola, que amenazan con ampararse ante la reforma aprobada este martes en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se defenderán los intereses de México, y les pidió irse a robar a otra parte.

“Iberdrola amenaza con ampararse… Sí, y los abogados pueden decir que es inconstitucional, pero nosotros vamos a defender, es fuerte, pero México no es tierra de conquista, vayan a robar a otro lado”.

Durante su conferencia mañanera explicó que las empresas extranjeras tienen derecho a invertir en el país, pero con ganancias razonables y no con saqueos.

“Para qué vamos nosotros a estar apoyando algo que no nos beneficia, que es bueno para empresas particulares, y bueno en exceso, porque nosotros también estamos a favor de que se hagan negocios en el país, eso es legal, legítimo, pero con ganancias razonables, no saqueos, no robos, en qué países se dan subsidios a la industria eléctrica”.

Y es que antes se daban subsidios a estas empresas privadas, lo cual, añadió el presidente, no existen en otros países.

“Del presupuesto hay que entregar subsidio a las empresas, en otros países no es así, es una empresa como cualquier otra, vende la energía a precio de mercado, pero aquí hay que subsidiar, para empezar no paga nada por el uso de la industria eléctrica, entonces así no se puede, entonces qué bien que se aprobó está reforma”.