Detienen a secretaria del ayuntamiento de Tepezalá, Aguascalientes por compra de votos

La secretaria del ayuntamiento de Tepezalá, María Guadalupe Silva, fue detenida en respuesta a una denunciada por compra de votos y fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos electorales quien determinará su situación jurídica.

Otro de los reportes de mayor importancia fue el de una bomba molotov que fue lanzada cerca de una casilla, el vocal ejecutivo del INE Ignacio Ruelas mencionó que no fue un ataque directo contra la casilla ni los funcionarios de la misma.

En un vídeo en redes sociales se vio una discusión que termina con manotazos entre la senadora del PAN, Martha Márquez y el esposo de la síndico del municipio de San Francisco de los Romo; ya que según lo expresado en otro vídeo, la senadora intentaba que la síndico se retirara de una casilla.

Por último, en la jornada electoral en el estado de Aguascalientes las demás incidencias que se han reportaron no son de consideración, entre alguno de los reportes se tienen funcionarios que no llegaron o que se retiraron a media jornada, personas que no aparecieron en las listas nominales, entre otras.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó que hasta el momento se han recibido cuatro denuncias relacionadas con posibles delitos electorales ocurridos durante la jornada.

