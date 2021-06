Detectan el primer caso humano de hantavirus en Michigan

El primer caso en humanos de hantavirus (Virus Sin Nombre, VSN), en una mujer adulta que fue hospitalizada por una enfermedad pulmonar grave fue dado a conocer por el Departamento de Salud de Michigan. Los primeros datos de las autoridades relacionan el contagio con el hecho de que la paciente estuvo expuesta a una infestación activa de roedores al limpiar una vivienda desocupada.

Este es el primer caso en la entidad de esta enfermedad grave, que se transmite, principalmente, por estar en contacto con las excreciones de roedores o por mordeduras de estos. Los hantavirus no se pueden contagiar de persona a persona.

First case of hantavirus reported in Michigan – case is in Washtenaw County https://t.co/0UytUQ6eaf

— Washtenaw County (@WashtenawCounty) June 8, 2021