Destaca presidente de Argentina que ante la emergencia sanitaria se saltaron protocolos para aplicar la «vacuna VIP», sin ser delito que perseguir

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aceptó que con la “vacuna VIP” se saltaron algunos protocolos por la actividad estratégica de funcionarios del país. Además aseguró que no existe delito que castigue a quién se salte la vacunación y los delitos no pueden fabricarse.

“En delito no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se saltó la fila’, no existe ese delito y no se pueden fabricar delitos”.

Este martes en conferencia matutina, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo argentino aseguró que tanto él como otros funcionarios de su gobierno tuvieron que aplicarse la vacuna Sputnik V para generar confianza en la población.

“Algunos protocolos se saltaron por la actividad estratégica de las personas y algunos porque en sus diarios decían que estábamos envenenando gente”, dijo.

Porque hubo una campaña de que la vacuna Sputnik V era veneno y ahora los que me critican me piden el veneno, que traiga más veneno”.

Fernández aseguró que con su conducta dio cuenta de lo que se debe hacer en una crisis mundial como la de la Covid-19.

“Lo demás es hacer política con la tragedia de la pandemia”, aseguró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta al gobierno argentino y estima al presidente Alberto Fernández, por lo que no opinaría sobre el asunto, pero recordó que considera necesario que la ONU intervenga de nuevo para garantizar que todos los países tengan acceso a la vacuna.