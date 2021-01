Destaca AMLO que sigue abierta la invitación para esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que no se tendrá «otra faramalla» como la «verdad histórica»

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que está abierta la investigación para esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que se comprometió con los padres y madres a que no se tendrá una “faramalla”, “otra versión falsa”, como cuando se construyó la denominada “verdad histórica”.

Aseguró que se investigará a todos porque su gobierno no establecerá relaciones de complicidad con nadie y se trabaja para romper el “pacto de silencio”.

“Está abierta la investigación, porque tenemos el compromiso con los padres y madres de los estudiante de saber lo que sucedió y sobre todo encontrar a los jóvenes, eso es mi compromiso, entonces estamos trabajando de manera coordinada el Poder Judicial, la Fiscalía, hay una fiscalía especial”, dijo.

El mandatario añadió que se están cumpliendo órdenes aprehensión contra los presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes.

Se detuvo a un capitán del ejército, no hay todavía ningún resultado así definitivo, lo que cada vez es más evidente es de que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México, de que los jóvenes habían estado, los habían quemado en un basurero, todo indica de que no obedece a lo que sucedió, que no es real, que hay otras versiones, y es lo que se está investigando, se le está dando garantías a los que están detenidos.

Reiteró su llamado a que todos los que cuenten con información sobre el caso los den a conocer y se tendrá en su consideración de acuerdo al marco legal, “pero se le va a proteger para romper el llamado pacto de silencio”.

El primer mandatario dijo que es real el testimonio de uno de los testigos que refiere la participación de militares y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en la desaparición de los 43 normalistas.