Destaca AMLO que los paros técnicos no van a afectar mucho a la economía nacional tras escasez de gas

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no va a ser mucho el impacto económico que dejen los paros técnicos que están haciendo las empresas en el país para contribuir a que se garantice el abasto de electricidad en los 32 estados.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que se va a continuar trabajando para que tengan luz todos los sectores económicos y sostuvo que los empresarios saben que esta situación extraordinaria se originó por las tormentas de nieve ocurridas en Texas.

«Creo que no va a ser mucho. Pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas, no todas además. Desde luego se exagera un poco por parte de la prensa mexicana para no señalar a ningún medio porque sería de mal gusto», dijo.

En tanto, aseguró que su gobierno está consiguiendo gas licuado y echando a andar todas las plantas que tiene funcionales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se regularice el suministro.

«Es muy notorio el enojo de los medios en el país, el coraje contra nosotros… Se declaró una situación de emergencia algo nunca visto en Houston, en estas ciudades de Texas, pero aquí la prensa que no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno», apuntó.

Vamos a continuar garantizando el suministro de energía eléctrica. Creo que los empresarios saben que es una situación que se origina por las tormentas de nieve, por el clima en Texas, ellos están informados de lo que está sucediendo y en el caso de México hemos avanzado en resolver el problema.

Se está consiguiendo gas licuado, estamos echando a andar todas las plantas de la CFE para garantizar el suministro, espero que pronto se regularice la situación.