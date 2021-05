Destaca AMLO que Carlos Romero Deschamps ya recibe pago como jubilado

Durante la conferencia mañanera de esté viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió uno de los recibos del pago de jubilación que ha recibido el ex líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps.

López Obrador indicó que el periodo de jubilación comenzó en la catorcena del 16 al 28 de mayo, después de que ayer un medio de comunicación indicará que Romero Deschamps aún aparecía en la lista de empleados.

“El director de la revista me dice que este señor, Romero Deschamps tenía vacaciones hasta el 24, por más de 30 años de dirigente, supuestamente no utilizó sus vacaciones y ahora que ya no es dirigente sindical las acumuló y le alcanzaba para estar hasta finales del 2024 con vacaciones pagadas”.

“Dije que eso era una inmoralidad, si se comprobaba que era cierto…. y en efecto era cierto, porque el contrato colectivo establece esa posibilidad, entonces se le pidió a Pemex que eso se cancelara”.

Un recibo compartido durante la conferencia detalla que Carlos Romero Deschamps recibe como pensión de la quincena del 16 al 28 de marzo la cantidad de 10 mil 496 pesos y 85 centavos.

“Ayer la compañera periodista sostiene que no se llevó a cabo la cancelación, tengo información de que sí y se inició el trámite, que lleva tiempo, el señor tiene que jubilarse y dejar de ser trabajador”.

“Con forme a la instrucción recibida se realizó la jubilación del trabajador sindicalizado Carlos Antonio Romero Deschamps, al respecto le informo lo siguiente: la jubilación fue generada por vejez en términos de la cláusula 134 regla primera del contrato colectivo de trabajo, a partir del 16 de marzo del 2020, de acuerdo con el registro del Sistema Institucional de Recursos Humanos Nomina”.

