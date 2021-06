Después de su visita al castillo de Windsor, Joe Biden compara a Isabel II con su madre

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no solo asistió a la reunión de jefes de estado y de gobierno que se celebró este fin de semana en Cornualles, Reino Unido, en el marco del conocido como G7, el grupo de países más ricos del mundo. El mandatario norteamericano también disfrutó de un solemne recibimiento por parte de la reina Isabel II en el castillo de Windsor, el cual se vio seguido de una jornada de té, conversaciones sobre asuntos de actualidad y una amena charla con la que ambos tuvieron ocasión de conocerse mejor a nivel personal.

Preguntado por los periodistas sobre su primer cara a cara con la monarca, el veterano político estadounidense no escatimó en elogios para referirse a ella, hasta el punto de que llegó a comparar a la soberana británica con su propia madre, Jean, quien murió en 2010 a los 93 años: «Hemos tenido una larga conversación, ha sido muy generosa. Espero que no se sienta insultada por esto, pero me recuerda mucho a mi propia madre, por su mirada y por su generosidad», reveló el presidente durante una rueda de prensa.

Como es costumbre en este tipo de visitas de estado, Joe Biden fue agasajado por la casa real con una revisión de tropas, que tuvo lugar en uno de los patios de palacio, al que posteriormente entró junto a su anfitriona por la entrada más ceremonial de todas, la llamada ‘Puerta de la Soberana’. Una vez terminada la reunión, el presidente no dudó en bromear sobre la magnitud del castillo de Windsor y lo imponente de sus dimensiones, señalando con su humor habitual que podría encajar toda la Casa Blanca en el patio principal del recinto.

«Le he dicho que la Casa Blanca cabe perfectamente en el patio del castillo», ha manifestado al ser cuestionado por su nueva vida en la residencia presidencial de Estados Unidos, uno de los asuntos por los que le preguntó directamente la propia Isabel II mientras tomaban el té junto a la primera dama del país, la doctora Jill Biden. Asimismo, la reina interpeló a su homólogo estadounidense por Vladimir Putin y Xi Jinping, presidentes de Rusia y China, respectivamente.

