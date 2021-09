Despega misión Inspiration 4, el primer vuelo espacial civil

Durante la tarde de hoy, despegó la misión Inspiration4, el primer vuelo espacial completamente civil en ponerse en órbita del mundo.

La nave espacial abandono la órbita terrestre a las 19:03 horas desde el complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Los cuatro tripulantes partieron a bordo del cohete Falcon 9 y permanecerán en el espacio por tres días hasta que puedan conectar con la Estación Espacial Internacional.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021