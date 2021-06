Desmiente AMLO rumores que señalan a uno de sus hijos con intención de comprar a Cruz Azul

En conferencia explicó que hay una desinformación sobre lo que sucede en el país, así como de las acciones de su gobierno, tal y como el supuesto interés de uno de sus hijos para comprar al club deportivo Cruz Azul.

“Hace como dos días salió un mensaje de Twitter, de que uno de mis hijos iba a comprar el equipo Cruz Azul, ¡imagínense eso! (…) la calumnia, cuando no mancha tizna. Cuánta gente se queda con eso. Recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un Ferrari y no era él. Son, la verdad, muy inmorales nuestros adversarios”, comentó.

Esto, tras un tuit que publicó el periodista deportivo Luis Fernando Ortiz, quien aseguró que un empresario y un hijo de López Obrador estarían en las negociaciones para adquirir al club deportivo Cruz Azul, que se coronó campeón del futbol mexicano el pasado 30 de mayo y así obtuvo su noveno título de liga.

Cabe destacar que esta situación se da en medio de los problemas legales y económicos que presenta “la máquina de Cruz Azul” tras las investigaciones en contra de Guillermo y Alfredo Álvarez, así como de Víctor Gárces por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Incluso el titular del Ejecutivo federal leyó el tuit del comunicador y aprovechó para cuestionar la información que se difunde basándose en rumores.

López Obrador recordó que no es la primera ocasión en la que se difunde información falsa en torno a sus hijos; sin embargo, aseguró que sus descendientes fueron educados con principios, valores y con la idea de que la felicidad se obtiene no por lo material, sino por el ser buena persona.

Esto es de siempre. Cuando me toca dar un consejo a alguien al que quiero mucho, a alguien de mi familia, mis hijos o amigos, el principal consejo es que no se dejen envolver por lo material, que sólo siendo buenos podemos ser felices, ésa es la esencia de la educación. Afortunadamente mis hijos tienen esa educación y no hay cosa más importante en la vida que formar bien a los hijos, que imprimirles principios, ideales y valores”, afirmó.

