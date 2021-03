Desmiente AMLO regreso del sargazo a Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Marina (Semar) desmintieron la presencia de sargazo en las playas de Quintana Roo, como lo difundió el periódico Reforma.

“Queremos aclarar una información falsa del periódico Reforma del sargazo en Quintana Roo, no es cierto, no hay sargazo y es un paraíso del mar Caribe, con su mar turquesa, ya vamos avanzando en los contagios, ya vamos bajando y avanzando para llegar al semáforo verde. Esta información no ayuda”.

Por su parte, Eduardo Redondo Arámburo, subsecretario de Marina, informó que en las playas de Quintana Roo “no hay sargazo”. Además, dijo que se cuenta con 9 embarcaciones sargaceras y se instalan barreras para evitar que este llegue nuevamente a la costa caribeña.

