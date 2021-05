Designa GN primer grupo que conformará Guardia Financiera de la UIF

Titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ya se designó a un grupo de elementos de la Guardia Nacional que ayudarán a crear la Guardia Financiera para detectar, investigar y ayudar a combatir el lavado de dinero, y así, contar con más elementos en las denuncias que se presenten ante La Fiscalía General de la República.

Al encabezar la reunión virtual del 17 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que siguen avanzando en los compromisos pendientes a nivel internacional, y uno de ellos es la Guardia Financiera que como se comprometió este gobierno, estará establecida al término del sexenio en el 2024.

Por lo que reveló que ya se dieron las primeras reuniones para avanzar en este objetivo y los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional ya designaron al primer grupo de elementos que podría comenzar con esta nueva área de investigación que fortalecerá las labores de la UIF.

“Para la Guardia Financiera hay un proyecto ya planteado ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que un grupo de elementos de la Guardia Nacional se especialicen en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y tengan la obligación de coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera

“Ya tuvimos las primeras reuniones con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el general Bucio y ya puso un grupo de personas para el tema específico de lavado de dinero a los cuales, la Unidad de inteligencia financiera tiene que capacitar en estándares internacionales y en la generación de este modelo que permitiera ser un primer respondiente y que pudiera permitir a la UIF tener mayores elementos que los de inteligencia para efectos de las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía”.

Confirmó que como reveló MILENIO en su edición del pasado 3 de mayo, buscan reforzar la extinción de dominio para recuperar los recursos producto de delitos, y cuentan ya con un primer paquete de cuentas bloqueadas desde el 2016.

“Nos falta mejorar la extinción de dominio, hablamos de 600 millones de pesos que nadie ha reclamado y están en los bancos, que están vinculados con delincuencia organizada, eso tendríamos que buscar mecanismos más ágiles”.

Agregó que otro de los retos y temas pendientes que les señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es avanzar en la judicialización de los casos, por lo que reconoció que la colaboración interinstitucional debe reforzarse, y aprovechó para hacer un llamado a la Fiscalía General de la República en este sentido.

“El tema de sentencias no es una crítica a la Fiscalía General de la Republica, al contrario, como lo hemos hecho con varias áreas estamos a la disposición para poder ayudar y mandar un mensaje. Cuando se incumple una disposición, una demanda internacional, se incumple para el Estado mexicano y no para una institución en particular y debemos ser todos absolutamente conscientes que este cumplimiento de estándar internacional nos ayuda internamente para tener un mejor mecanismo de prevención de lavado de dinero, nos ayuda internacionalmente y no es para una institución, es de un país en conjunto.

“Cuando hablamos de trata de personas son de personas que sufren, cuando hablamos de migrantes es de personas que son explotadas por kilómetros, esto afecta a todos, por ello es indispensable mejorar la colaboración. Eso tiene que cambiar y la colaboración interinstitucional es el camino, no hay de otra”.

